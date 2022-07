Porzellanflohmarkt im Schloss Fürstenberg

Das Museum Schloss Fürstenberg veranstaltet am Sonntag, 24. Juli, einen besonderen Flohmarkt nur für Glas und Porzellan.

Von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich der historische Schlosshof mit vielen Ständen rund um das Lindenrondell in ein Schlaraffenland für Designfans, Schatzjäger und Sammler von Porzellan und Glas. Eine Anmeldung für einen eigenen Stand ist noch möglich.

Glas, Porzellan und Keramik

Auf dem Spezialflohmarkt werden ausschließlich Glas, Porzellan und andere Keramik angeboten. Wer selbst Schätze und Schätzchen verkaufen will, kann sich noch als Ausstellern beim Museumsteam bewerben: telefonisch unter 05271 966778-10 oder per E-Mail an museum@fuerstenberg-schloss.com. Die Kosten für einen Stand betragen vier Euro pro laufenden Meter.

Das Porzellanmuseum hat am 24. Juli ebenfalls geöffnet. Neben der abwechslungsreichen Dauerausstellung und der Jubiläumsausstellung „In Herz und Hand. 275 Jahre FÜRSTENBERG – Schätze aus Privatbesitz“ bietet das Museum um 14 Uhr eine kostenlose Sonntagsführung (nur der Museumseintritt wird fällig).

Porzellan wird auch geschätzt

Von 12 bis 16 Uhr findet außerdem die beliebte Expertisenstunde in der Besucherwerkstatt des Museums statt. Museumsleiter Dr. Christian Lechelt begutachtet mitgebrachte Porzellane und gibt viele spannende Hintergrundinformationen zur Geschichte, Designern und gesellschaftlichen Aspekten verschiedener Porzellane. Angaben zum aktuellen Marktwerkt sind aus rechtlichen Gründen hierbei nicht zulässig. Wer an diesem Tag ein Stück Fürstenberg Porzellan mitbringt, zahlt im Museum nur fünf Euro Eintritt.

Porzellanschätze lassen sich auch im Manufaktur Werksverkauf auf dem Schlossgelände entdecken. Neben der kompletten aktuellen Kollektion von Fürstenberg und Sieger by Fürstenberg bietet der Manufaktur Werksverkauf im Rahmen der Bunten Wochen viele dekorierte Artikel in zweiter Wahl zu attraktiven Preisen.

Mehr Infos: www.fuerstenberg-schloss.com