Praktikanten für „Voices" in Nieheim-Holzhausen in den Startlöchern

Foto:

Das Stimmenfestival „Voices“ führt in der Zeit vom 18. bis 26. Juni Künstler aus der Klassik-, Jazz- und Kabarettszene auf das Kulturgut Holzhausen. Was als ein kleines familiäres Musikfest am Wochenende begann, hat sich in den vergangenen zwölf Jahren unter der Federführung der Sopranistin und Guts-Bewohnerin Leonore von Falkenhausen zu einem internationalen, weit beachteten Festival gemausert. Karten gibt es in verschiedenen Kategorien (Informationen unter https://voices-holzhausen.de/karten/). Fragen beantwortet das Team unter 05274/952094 oder per E-Mail an info@voices-holzhausen.de. Die Gesundheit der Gäste liegt Leonore von Falkenhausen und ihrem Team am Herzen. Daher setzt die Festivalintendantin Hygieneleitlinien um, zu denen regelmäßige Test und Maskenpflicht für die Mitarbeitenden gehören. Dem Publikum wird empfohlen, Maske zu tragen. Händedesinfizierungsmöglichkeiten beim Eingang, der Bar und den Toiletten, die Durchlüftung der Konzertscheune und größtmögliche Abstände bei der Bestuhlung runden das Hygienekonzept ab.