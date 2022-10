Preisexplosion entgegenwirken: Kreis Höxter gibt Energiespartipps

Der Kreis Höxter ist Partner des Internetportals „CO₂online“. Über die Webseite www.co2online.de können Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem die Stromkosten ihrer Elektrogeräte berechnen. Daneben gibt es detaillierte Informationen zu Themen wie Heizkosten, energiesparendem Bauen und Modernisieren oder zu Fördermitteln. „Die Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Höxter können dieses Angebot über unsere Homepage und über die Internet-Seiten aller kreisangehörigen Städte nutzen. Aufgrund einer aktuellen Datenbank hilft das Angebot den Haushalten und Gebäudeeigentümern damit zielgerichtet beim Sparen von Energie und Stromkosten“, sagt Dr. Kathrin Weiß, Abteilungsleitung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter.

Mit dem Stromspar-Check Energiekosten im Griff behalten

„Die aktuelle Entwicklung der Energiepreise ist besonders für einkommensschwache Haushalte ein großes Problem“, sagt Martina Krog, Klimaschutzbeauftragte des Kreises Höxter. Um gerade sie zu unterstützen, gibt es den Stromspar-Check, der seit vielen Jahren beim Kreis Höxter angesiedelt ist. Dabei geben geschulte Beraterinnen und Berater praktische Tipps, wie sich der Energieverbrauch senken lässt. Die umfassend geschulten Stromspar-Teams um Projektleiter Maksim Boschmann spüren bei einem ersten Besuch Einsparpotenziale auf. Bei einem zweiten Besuch bringen sie dann kostenlose Energiesparartikel wie LEDs, schaltbare Steckerleisten und wassersparende Duschköpfe mit, deren Einsatz den Energieverbrauch und die Kosten sofort zu reduziert. In einigen Fällen wird auch der Austausch des Kühlgerätes finanziell bezuschusst. Das Projekt Stromspar-Check wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und ist ein Verbundprojekt des Deutschen Caritasverbandes und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands. Energiespartipps gibt es etwa in arabischer, türkischer, russischer, ukrainischer Sprache. Erreichbar ist das Team des Stromspar-Checks über die E-Mail-Adresse [email protected] oder die Telefonnummer 05271/9654225.

Informiert bleiben mit Angeboten der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale im Kreis Höxter berät zu Strom- und Gaslieferverträgen, wenn es um Rechnungen, Anbieterwechsel oder Preiserhöhungen geht. Zusätzlich beantworten die Beraterinnen und Berater in den „Energie kompakt“-Onlineberatungen kostenlos die wichtigsten Fragen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das einstündige Angebot beginnt mit einem halbstündigen Expertenvortrag. Im Anschluss können die Teilnehmenden ihre Fragen stellen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Informationen zu den jeweiligen Themen und zur Anmeldung finden sich unter www.verbraucherzentrale.nrw/energie/energie-kompakt.

Solarstrom auf dem eigenen Dach zu erzeugen und im Haus zu verbrauchen, ist heute wirtschaftlicher, als ihn ins Netz einzuspeisen. Foto: Marijan Murat/dpa

Mitschnitte bereits durchgeführter Online-Vorträge zum Thema „Steigende Energiekosten“ sind ebenfalls auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden. Speziell für Mieterinnen und Mieter bietet die Verbraucherzentrale ab sofort ein 14-tägig wiederkehrendes Online-Seminar „Energiesparen im Alltag“ an. Auch für Kommunen wird es ab Oktober das Online-Format „Energiesparen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betrieben und Unternehmen“ geben. Erreichbar ist das Team der Verbraucherzentrale für den Kreis Höxter über die E-Mail-Adresse [email protected] oder die Telefonnummer 0211/54222211

Kostenlose Online-Vorträge für alle Interessierten

In Kooperation mit der Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate lädt das Klimaschutz-Team des Kreises Höxter alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich zu wichtigen Energie-Themen zu informieren. Die Vorträge können auf der Plattform „Zoom“ live verfolgt werden. „Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen“, erläutern die Klimaschutz-Beauftragten des Kreises Höxter, Carolin Röttger und Martina Krog.

Um Wärmepumpe und Photovoltaik geht es am Dienstag, 25. Oktober, ab 18.30 Uhr. „Solarstrom auf dem eigenen Dach zu erzeugen und im Haus zu verbrauchen, ist heute wirtschaftlicher, als ihn ins Netz einzuspeisen. Und da ergänzen sich Wärmepumpe und Photovoltaik-Anlage hervorragend“, sagt Referent Sven Kersten. In seinem Vortrag erläutert er, dass die Förderung einer Wärmepumpe nach wie vor sehr attraktiv ist. „Wird eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, gibt es bis zu 45 Prozent Förderung.“

Wege, wie sich Energiekosten senken lassen, werden am Donnerstag, 27. Oktober, ab 18.30 Uhr aufgezeigt. Energieberater Matthias Ansbach von der Verbraucherzentrale gibt Tipps zum richtigen Umgang und sparsamen Einsatz der Haustechnik. Die Teilnehmenden erfahren, welche Rechte sie als Verbraucher haben und wo sie Beratung in Anspruch nehmen können. Lutz Bräcker vom Kreis Höxter stellt das Projekt Stromspar Check vor und erläutert an einfachen Beispielen, wie man langfristig Kosten senken kann.

Anmeldungen zu diesen beiden Vorträgen sind erforderlich, und zwar telefonisch oder per E-Mail: Carolin Röttger ([email protected], Tel. 05271/965-4215) oder Martina Krog ([email protected], Tel. 05271/965-4219) sind hierfür die Ansprechpartnerinnen. Anmeldeschluss ist mittags am jeweiligen Veranstaltungstag. Die Teilnehmenden erhalten rechtzeitig per E-Mail einen Link, der direkt zur Veranstaltung führt. Weitere Informationen zu den Klimaschutz-Angeboten des Kreises Höxter finden sich unter www.klimaschutz.kreis-hoexter.de.