Prozess gegen Waffenhändler beginnt

Ein Spezialeinsatzkommando nahm den mutmaßlichen Waffenhändler Elmar J. am Abend des 26. Juni 2019, nur etwa vier Wochen nach dem Mord an Walter Lübcke, in Natzungen fest. Der Komplex aus ehemaliger Gaststätte und Wohnhaus wurde polizeilich durchsucht.

Foto: Ralf Benner