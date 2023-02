Pulse of Europe zeigt in Brakel Solidarität mit der Ukraine

Kundgebung am Sonntag, 26. Februar, um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz

Brakel

Solidarität mit der Ukraine zeigen und Geld sammeln für den Verein Blau-Gelbes Kreuz – das ist das Ziel einer Kundgebung, die die Gruppe Pulse of Europe am Sonntag, 26. Februar, auf dem Marktplatz in Brakel für den gesamten Kreis organisiert.