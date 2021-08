Das Querdielenhaus in der Straße Zum Burgtor 6 im Ortskern von Borgentreich-Borgholz ist kein Denkmal und muss daher auch nicht weiter unter Schutz gestellt werden.

Historisches Wohngebäude in Borgholz ist nach Überzeugung der LWL-Experten kein Denkmal

Das Querdielenhaus aus dem Jahr 1802 im Ortskern von Borgholz ist nicht erhaltenswert und muss daher nicht in die Denkmalliste eingetragen werden. Zu diesem Ergebnis kommt der LWL. Bei der Vorstellung des Fachgutachtens dabei waren (von links) Dr. Knut Stegmann (LWL), Peter Barthold (LWL), André und Gustav Bodach, Elvira Tewes (Untere Denkmalbehörde), der Allgemeine Vertreter des Borgentreicher Bürgermeisters, Christof Derenthal, und Ortsvorsteher Franz-Josef Wegener.

Zu diesem Ergebnis kommen die Denkmalschützer des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in einem Fachgutachten, das am Mittwoch in der Titularstadt vorgestellt worden ist.