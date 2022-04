Ralf Schulte führt den Musikverein Willebadessen

Der Musikverein Willebadessen hat während seiner Jahreshauptversammlung im katholischen Pfarrheim in Willebadessen einen neuen Vorstand gewählt und Mitglieder geehrt. Vorsitzender Wolfgang Reifer blickte erneut zurück auf ein schwieriges Jahr 2021 – wenige Auftritte, eingeschränkter Probenbetrieb und letztendlich die Absage des Adventskonzertes.

Der Wegfall der eigenen Räumlichkeiten aufgrund von Umbaumaßnahmen am Haus des Gastes begleiteten den Verein auch im Jahr 2021 noch – und ein Ende ist erst im Laufe des Jahres 2022 in Sicht. Seit Anfang März ist nach einem Vierteljahr Pause wieder ein Probenbetrieb möglich, und auch das Jugendorchester hat seine Proben wieder aufgenommen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Während der Versammlung konnten langjährige Mitglieder geehrt werden. Alina Gell und Sophia Jeziorek wurden für 20 Jahre ausgezeichnet. Die Ehrungen von Theresa Gockeln (10 Jahre) und Raphael Fecke (25 Jahre) werden zeitnah nachgeholt.

Ehrungen standen beim Musikverein ebenfalls an (von links): Ralf Schulte, Sophia Jeziorek, Alina Gell, André Hillebrand und Wolfgang Reifer. Foto: Musikverein Willebadessen

In diesem Jahr standen Vorstandswahlen auf der Agenda. Im Jahr 2020 hatte Wolfgang Reifer angekündigt, nur noch für diese Amtszeit als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Somit stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Bei der anschließenden Wahl konnte Ralf Schulte zum Vorsitzenden und André Hillebrand zum 2. Vorsitzenden gewählt werden. Das Amt der Kassierer bleibt in Händen von Wiebke Verse und Lars Reiffer. Auch bei der Schriftführerin gab es keine Veränderungen, weiterhin übernimmt Teresa Strathausen den Posten.

Wolfgang Reifer bleibt dem Vorstand treu

Als Jugendvertreterin im Vorstand wurde Theresa Verse durch die anwesenden Jugendlichen gewählt. Ulrich Pieper stellte sich auch nicht mehr zur Wahl als Vertreter für die fördernden Mitglieder. Christoph Leifeld wurde sein Nachfolger. Für das Team Ausbildung fungierte Sandra Gockeln die vergangenen zehn Jahre als Vertreterin im Vorstand. Sie gab dieses Amt nun frei, Wolfgang Reifer besetzt nun das Amt. Somit bleibt der ehemalige Vorsitzende auch weiter dem Vorstand erhalten.

Der Musikverein Willebadessen hofft in diesem Jahr wieder ein paar Auftritte mehr zu haben. Geplant sind im August der Gegenbesuch in Oettingen, anlässlich des Kirchweihfestes in Willebadessen, ein Gemeinschaftskonzert mit Frauenchor und Männergesangverein und wieder ein Adventskonzert.

Verein hofft auf viele Auftritte

Zum Schluss der Versammlung bedankte sich Ralf Schulte bei Wolfgang Reifer für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren. 45 Jahre sei er aktiv im Musikverein Willebadessen, zwei Jahre war er stellvertretender Vorsitzender und insgesamt 18 Jahre Vorsitzender. „Das muss man erstmal schaffen“, resümiert Nachfolger Ralf Schulte. Er überreichte Wolfgang Reifer im Namen des Vereins ein Präsent – einen Musical-Gutschein mit Hotelübernachtung.