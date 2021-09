Warburg

Der Warburger Stadtrat hat am Dienstagabend einstimmig den Weg frei gemacht für drei große Investitionen in Dorfprojekte in Scherfede, Germete und Welda. Insgesamt beträgt die Investitionssumme in den Dörfern rund 1,3 Millionen Euro.

Von Jürgen Vahle