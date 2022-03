Bad Driburg/Paderborn

Die Buslinien in den Kreisen Höxter und Paderborn sind gesichert – erst einmal, wie es in einer Pressemitteilung des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter (NPH) heißt. Die Verbandsversammlung hat am Mittwochabend in Bad Driburg beschlossen, dass der NPH die Mehrkosten der Busunternehmen übernimmt, die diesen durch die stark gestiegenen Dieselpreise entstehen.

Bearbeitet von Marius Thöne