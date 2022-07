Brok überbringt Grüße von Vitali Klitschko

Der Lions Club Brakel als Benefizpartner hat mit dem veranstaltenden Reiterverein Nethegau Brakel attraktive Projekte im größten Sommerreitturnier des Kreises Höxter organisiert. Mit der vergnüglichen Paddock-Party erlebten viele hundert Besucher ein weiteres Event. Das Charity-Festival auf der Reitsportanlage Brakel begeisterte mit sportlicher Spannung, prickelnden Stechen und viel Unterhaltung. Das Besondere: Mit dem Erlös wird gezielt verletzten Krankenhaus-Patienten in Kiew geholfen.

Begeistert von Veranstaltung und Activity (von links): Wilhelm von Garrel, Past-ZoneChairman, Claus Winter vom Lions Club Brakel initiierte 2018 die Paddock-Party, Heinrich Sagel, ein Sponsor des Reitwettbewerbs, Elmar Brok, Schirmherr und Europapolitiker, Heinz Kirchhoff, Vorsitzender des Reiterveins Nethegau, PDG Marita von Garrel, Vize-Governorin, Siegfried Mühlenweg, Past-Distrikt-Governor, Reiner Krekeler, Präsident Lions Club Brakel, Fritz Unruhe, Immediate Past-Distrikt-Governor. Auf dem Foto fehlt der ebenfalls anwesende Past-Distrikt-Governor Karl-Heinz Menne.

Der weltweit agierende Europapolitiker Elmar Brok hatte erneut die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen.

Er begrüßte gemeinsam mit Heinz Kirchhoff, dem Vorsitzenden des Reitervereins, Rainer Krekeler, Lions Club-Präsident sowie der Vize-Governorin Marita von Garrel die vielen hundert Gäste.

Brok, der auch Senior Advisor der Münchner Sicherheitskonferenz ist, drückte seine Freude über diese Benefizveranstaltung zum Wohl von kriegsverletzten Patienten in der Ukraine aus. Ihn verbindet zudem eine langjährige Freundschaft mit den Klitschko-Brüdern.

Geradezu andachtsvolle Stille herrscht beim Publikum, als der langjährige CDU-Europaabgeordnete über die Not der Menschen und die Lage in der Ukraine sprach.

Weltpolitische Zäsur

Brok brachte einen historischen Rückblick und interpretierte Putins Weltbild. Den Überfall Russlands auf die Ukraine empfinde er als große weltpolitische Zäsur. Brok: „In der Ukraine geht es um die Freiheit Europas und eine auf Völkerrecht beruhende Sicherheitsordnung. Ich sehe Europa in der Verpflichtung, Glaubwürdigkeit und Demokratie zu stärken und zu verteidigen.“

Auch die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten das Recht, in Freiheit in einem starken Europa zu leben. Als überraschenden Höhepunkt bestellt er die persönlichen Grüße von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew.

„Der Ideenreichtum, das förderliche Zusammenwirken der vielen Mitglieder beider Organisationen ist einzigartig und trägt dazu bei, personelle und finanzielle Ressourcen effizienter zum Wohle notleidender Menschen in der Ukraine zu bündeln. Es ist fabelhaft, dass sich Lions mit Reitsportlerinnen und -sportler freundschaftlich gefunden haben, um mit dieser Charity das Publikum und viele Sponsoren als Förderer zu begeistern“, sagte Heinz Kirchhoff in seiner Begrüßung

Glückliche Gesichter

„Ich sehe in glückliche Gesichter", mit diesen Worten drückt Rainer Krekeler, der Präsident des Lions Clubs, die sich aufhellende Stimmung der vielen Besucher der Paddock-Party in seiner Rede aus. Er dankte allen für ihr Kommen und freute sich, dass sie die Hilfsaktion der Lions unterstützen.

Die Vize-Governorin Marita von Garrel lobte das seit vier Jahrzehnten nachhaltige Engagement des Lions Clubs Brakel und das gemeinschaftliche Wirken beider Organisationen. Sie informierte, dass sich die Lions seit mehr als 100 Jahren für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung auf der ganzen Welt einsetzen.

„In der Situation, in der sich jetzt die Menschen in der Ukraine befinden, wird unsere Hilfsbereitschaft mehr denn je gebraucht,“ so die zukünftige Distrikt-Governorin.