Reiterverein plant Flohmarkt in Warburg

Ein Sommerfest mit Kinder- und Reiterflohmarkt plant der Reiterverein Warburger Land für Sonntag, 11. September, auf dem Vereinsgelände am Anger. Das Fest samt Flohmarkt beginnt an diesem Tag um 9 Uhr.

Verkaufsstände anmelden

Die Standgebühr beträgt fünf Euro. Jeder Verkäufer sollte sich einen Tisch mitbringen. Anmeldeschluss ist am 6. September. Carolin Mantel (Telefon 0172/6859227) und Stefanie Hölzer (Telefon 0172/4451608) nehmen Anmeldungen an. Bei Regen findet der Flohmarkt in der Reithalle statt, bei gutem Wetter draußen vor dem Tunierplatz.

Ponyreiten für Kinder

Bei gutem Wetter bietet der Verein Ponyreiten an. Die Kinder, die auf einem Pony reiten möchten, müssen einen Reit- oder Fahrradhelm mitbringen.

Für das leibliche Wohl ist beim Sommerfest gesorgt. Der Verein bietet selbst gebackene Kuchen an (auch zum Mitnehmen). Fahrradfahrer und Spaziergänger sind eingeladen.

Der Reiterverein Warburger Land plant zudem einen Reitertag am 18. September, das Kinderferienprogramm am 6. Oktober und einen Halloween-Kindertag am 30. Oktober.