Rentner gibt Pietà neue Farbe

Bernd Overbeck hat die Pietà im Pfarrgarten von Warburg-Ossendorf restauriert. Der 77-Jährige hat die Figur von Schmutz befreit, ausgebessert und neue Farbe aufgetragen. Jetzt ist die Pietà, die Darstellung der Jungfrau Maria mit dem toten Christus im Arm, wieder in Ossendorf im Pfarrgarten zu sehen.

Bevor Bernd Overbeck in Rente ging, war er als selbstständiger Futtermittelhändler auf Bauernhöfen in ganz Ostwestfalen-Lippe und Nordhessen unterwegs. Also ein Händler und kein Handwerker. „Die Techniken des Aufarbeitens habe ich aber von meinem bereits verstorbenen Schwager Hubert Meier gelernt. Er war gelernter Kirchenrestaurator“, berichtet Bernd Overbeck. Gemeinsam mit ihm habe er früher alte Möbel aufgearbeitet und anschließend wieder verkauft.