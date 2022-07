Rimbecker feiern Schützenfest

Wenn am Freitag, 22. Juli, von 18 Uhr an im Ort die Blasmusik erklingt, ist es so weit: Die Rimbecker feiern ihr Schützenfest (23. bis 25. Juli).

Alexander Wiemers und Julia Schwickert stehen an diesem Wochenende als Schützenkönigspaar in Rimbeck im Mittelpunkt.

Zur Einstimmung auf das Festgeschehen wird der Musikverein Rimbeck am Freitagabend im Dorf unterwegs sein, um Ständchen zu bringen: am Haus Phoebe, bei den Ehrenmitgliedern des Vereins, den Jubilaren sowie natürlich dem neuen Königspaar Alexander Wiemers und Julia Schwickert.

Programm am Samstag

Das Schützenfest beginnt am Samstag, 23. Juli, um 18.45 Uhr mit dem Antreten der Schützen an der Kirche und der anschließenden Abendmesse um 19 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche. Gegen 20 Uhr erfolgt der Abmarsch zur Diemelhalle. Dort spielt an diesem und den kommenden beiden Abenden die „Californian Dance Band“.

Gegen 21.30 Uhr findet auf dem Sportplatz der Große Zapfenstreich unter Leitung von Hauptmann Andreas Düring mit dem Spielmannszug aus Bonenburg und dem Musikverein Rimbeck statt. Danach wird in der Diemelhalle weitergefeiert und getanzt.

Programm am Sonntag

Höhepunkt des Schützenfestes ist am Sonntag, 24. Juli. Um 14 Uhr treten die Schützen vor der Kirche an, um ihre alte und neue Majestät abzuholen. Gegen 14.30 Uhr findet auf dem Festplatz hinter der Kirche die Königskrönung von Alexander Wiemers und die anschließende Ehrung der Jubilare statt.

Ehrungen der Jubelpaare

Vor 50 Jahren regierten Günter und Irmgard Kruse.

Für das 40-jährige Jubiläum wird Else Schmidt geehrt, die mit ihrem Ehemann Werner Schmidt (bereits verstorben) im Jahr 1982 die Regentschaft inne hatte. Viele ältere Mitbürger werden sich noch an dieses Jahr gut erinnern, da der Schützenverein sein 325-jähriges Jubiläum feierte und eine Woche lang Festaktivitäten stattfanden.

Die Jubelkönigin Annemarie Lesen (25 Jahre), die mit Arnulf Hoppe (bereits verstorben) das Schützenvolk 1997 regierte, kann leider nicht an der Ehrung teilnehmen.

Festumzug

Anschließend startet der große Festumzug, in dessen Mittelpunkt das neue Königspaar Alexander Wiemers und Julia Schwickert sowie der Hofstaat stehen. Seinen Abschluss findet der Festumzug mit der Parade der beiden Kompanien auf dem Sportplatz.

Von 20 Uhr an beginnt der Tanz in der Diemelhalle – unterbrochen gegen 21.30 Uhr durch die große Polonaise. Unter Führung von Oberst Mirko Fahlbusch wird diese auf dem Sportplatz unter Beteiligung aller Festteilnehmer durchgeführt.

Danach kann noch bis spät in die Nacht in der Halle gefeiert werden.

Programm am Montag

Am Schützenfestmontag, 25. Juli, treten die Schützen um 8.30 Uhr vor der St.-Elisabeth-Kirche zur Abholung des Königs und seines Hofstaates an. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal schließt sich das traditionelle Schützenfrühstück in der Diemelhalle an.

Im Rahmen des Frühstücks erfolgen von 9.30 Uhr an die Ehrungen der Mitglieder des Vereins. Musikalisch wird das Schützenfrühstück vom Musikverein Rimbeck begleitet.

Um 17.15 Uhr sind alle Kinder zur Kinderpolonaise eingeladen.

Von 20 Uhr an kann noch einmal in der Diemelhalle bis in den Morgen gefeiert werden.

Der Vorstand des Schützenvereins bittet die Rimbecker Bürger, an diesem Wochenende ihre Häuser mit Fahnen festlich zu schmücken. Alle Schützen sind aufgerufen, gerne in Uniform als Zeichen der Verbundenheit, sich aktiv am Festgeschehen zu beteiligen.