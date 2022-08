Ritzel-Rudi geht in Warburg in Ruhestand

Warburg

Rudi Menne macht Schluss. In Uniform wird man den bekannten Hauptkommissar in Zukunft nicht mehr sehen. Ritzel-Rudi geht in den Ruhestand. Nach 47 Dienstjahren, nach 39 Jahren in der Warburger Wache und nach 18 Jahren als Bezirksbeamter für die Kernstadt und fünf Dörfer. An diesem Mittwoch ist der letzter Arbeitstag des wohl bekanntesten Warburger Polizisten.

Von Jürgen Vahle