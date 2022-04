Robert Mantel Schützenchef in Manrode

Es standen der bisherige Brudermeister und Oberst Günter Niggemann, Hauptmann Detlef Unger, der Adjutant Jörg Mantel und der Fahnenoffizier Gerd Frewer nicht mehr für den Vorstand zur Verfügung. Unter der Wahlleitung von Adolf Reddemann wurde auf Vorschlag der Versammlung Robert Mantel einstimmig zum neuen Brudermeister und Oberst gewählt. Neuer Hauptmann wurde Florian Rehermann, neuer Adjutant Karsten Rasche und neuer Fahnenoffizier Nils Perlitz. Letzterer konnte nicht persönlich dabei sein, hatte aber im Vorfeld seine Bereitschaft zur Kandidatur und eventuellen Amtsübernahme signalisiert.

Jahrzehnte im Vorstand tätig

Der scheidende Schützenchef Günter Niggemann danke seinen langjährigen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Sein Nachfolger Robert Mantel ließ es sich nicht nehmen, Worte des Dankes an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder zu richten. Günter Niggemann war elf Jahre Oberst der Bruderschaft, Detlef Unger blickt auf 23 Jahre im Vorstand, davon elf Jahre als Hauptmann, zurück. Ebenfalls elf Jahre im Vorstand waren der Adjutant Jörg Mantel und der Fahnenoffizier Gerd Frewer. Als kleine Anerkennung wurde allen ein Präsent überreicht.

Bereits vor den Wahlen hatten Schriftführer Kay Petermichl und Kassierer Wolfgang Niggemann ihre Berichte aus den Jahren 2020 und 2021 vorgetragen. Die Kassenprüfer Mark Niggemann und Finn Lakiszus bescheinigten dem Vorstand eine hervorragende Arbeit und beantragten deren Entlastung. Diese wurde durch die Versammlung einstimmig erteilt.

Auf kommende Veranstaltungen in 2022 wies Schriftführer Kay Petermichl hin. So ist vom 28. bis 30. Mai das Schützenfest bei der Nachbarbruderschaft St. Sturmius Muddenhagen, für das der geplante alljährliche Schützenabend an der Schutzhütte auf den 14. Mai verlegt wurde. Beim Diözesanjungschützentag am 14. Mai in Mantinghausen werden aus der Manroder Schützenbruderschaft der amtierende Bezirksprinz Stefan Gelhaus und Nachrückerin Maren Blömeke den Bezirksverband Warburg auf Diözesanebene vertreten.

Der Generalversammlung in der Berglandhalle ging eine Schützenmesse mit dem Bezirkspräses Pfarrer Werner Lütkefend in der Manroder Pfarrkirche voraus.

