Robin Lintemeier führt JU im Kreis Höxter

Der Kreisverband Höxter der Jungen Union hat einen neuen Vorsitzenden: Leonard Rexhepi aus Bad Driburg hat den Chefposten an Robin Lintemeier aus Nieheim übergeben. Auch darüber hinaus ist Bewegung in die Kreis-JU gekommen.

Als sein Stellvertreter wurden Jan Franzke aus Steinheim, Denise Schafer aus Höxter und Jan Schumacher aus Borgentreich gewählt.

Bisher hatten Niklas Kleinjohann aus Borgentreich, Peter Böker aus Beverungen und Luca Kuhlmann aus Beverungen diese Ämter inne.

Der weitere Vorstand wird durch Julian Fieseler als Schriftführer ergänzt. Er war bisher stellvertretender Schriftführer.

Lotta Lüke als Pressereferentin. Moritz Zwilling aus Willebadessen übernimmt von Jonas Wagemann das Amt des Schatzmeisters. Nachfolgerin von Denise Schafer und Noah Potthastals Mitgliederbeauftragte ist Jette Anderson aus Höxter.

Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Magnus Mathias (Beverungen), Niklas Kleinjohann (Borgentreich), Markus Feischen (Warburg), Marian Prib (Bad Driburg), Tobias Müller (Warburg), Luis Hegering (Beverungen), Alexander Engemann (Willebadessen) und Christian Eggert (Warburg) gewählt.

Auch die Mitgliederentwicklung war Thema in der Sitzung. Wie Leonard Rexhepi erläuterte, sei diese in den vergangenen Jahren „trotz Pandemie und einer von Umfragen schwächelnden Mutterpartei“ erfreulich verlaufen. Das stimme positiv. „In den letzten zwei Jahren konnte die Junge Union von rund 60 Neumitglieder profitieren. Die JU werde jünger und zudem auch weiblicher“, führte der scheidende Vorsitzende aus.

Auch die finanzielle Situation des Kreisverbandes bezeichnete Rexhepi als solide. In de vergangenen vier Jahren habe man das Budget verdreifachen können. Der Bad Driburger: „Damit schafft man beste Grundlagen, um seine Potenziale weiter auszuschöpfen.“

Insgesamt habe der in die Jahre gekommene Kreisverband in den vergangenen vier Jahren modernisiert und gestärkt werden können. „So hat man sich neuen Kommunikationskanälen und der digitalen Verbandsarbeit gewidmet und konnte auch kreispolitisch in den Wahlkämpfen zur Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahl Akzente setzen“, nannte der scheidende Vorsitzende Beispiele. Auch die engere Vernetzung über Instagram, Whatsapp und Tik-Tok seien „ein wahrer Erfolg“.

Der Kreisverband hat nach Ansicht des scheidenden Vorsitzenden auch eine erfolgreiche Vertretung junger Menschen in gesellschaftlichen Debatten erreichen können. „Die JU muss für Themen stehen, die für junge Menschen relevant sind, etwa Klimaschutz, Bildung oder die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Als JU sind wir Motor der CDU, und daher müssen wir deutlich vernehmbar der Anwalt der jungen Generation sein, auch gegen die Interessen einer immer älter werdenden Mehrheit“, so Rexhepi in seinem Rechenschaftsbericht.

Durch seine enge Zusammenarbeit mit Denise Schafer, Jette Anderson und Lotta Lüke habe in den vergangenen zwei Jahren ein großer Beitrag für die Frauen in der Politik geleistet werden können: „Somit hat sich in Höxter ein starkes Netzwerk an politisch interessierten und aktiven jungen Frauen gebildet.“