Rolf Mützenich zu Gast in Borgholz

Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist am Samstag zu Gast in Borgholz-Bahnhof gewesen. Der SPD-Spitzenpolitiker sprach beim Frühlingsfest.

SPD-Landtagskandidatin Nora Wieners (links) und Helmut Lensdorf (rechts) haben Rolf Mützenich (Mitte), Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, in Borgholz begrüßt.

Für die SPD-Landtagskandidatin Nora Wieners (29) bildete das Fest den Wahlkampf-Auftakt.

„Es ist ein gutes Zeichen, wenn sich immer wieder und immer mehr junge Menschen für ihre Mitmenschen und für eine gute Zukunft einsetzen – gerade auch dort, wo es für sozialdemokratische Politik strukturell schwierig ist“, wird Rolf Mützenich in einer Pressemitteilung der SPD zitiert.

Mit der Wahl des Veranstaltungsortes, dem „Museum für Dorfgeschichte“, habe Nora Wieners Gespür für Tradition, Wandel und Zusammenhalt gezeigt. „Genauso wie den Mut für notwendige Veränderungen, auf die es jetzt ankommt“, so der Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion weiter.

„ Auch außergewöhnliche Ziele können erreicht werden, wenn viele helfende Hände solidarisch wirken. “ Nora Wieners

Nora Wieners, die in Natingen aufgewachsen ist, verbinden mit der Ausstellung für Dorfgeschichte viele Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend. Ihr Großvater sei mit ihr auf dem Trecker an dem Gebäude vorbeigefahren und habe ihr gesagt, dass er dort mit seinem Verein ein Museum für Dorfgeschichte einrichten will. „So habe ich schnell verstanden, dass auch außergewöhnliche Ziele erreicht werden können, wenn viele helfende Hände solidarisch wirken“, wird Nora Wieners zitiert.

Abschaffung der Kindergartenbeiträge

Ein politisches Hauptziel des neuen Landtags sei für sie die Abschaffung der Kindergartenbeiträge. Nora Wieners: „Bildung ist so wichtig, dass sie weder von der Geldbörse der Familien noch von der Finanzsituation der Kommune abhängig sein darf. Bildung muss von der Kita bis zur Ausbildung kostenfrei sein. Das Land muss hier die Lasten ausgleichen. Das gehört zur Solidarität.“

Helmut Lensdorf begrüßt Gäste

Helmut Lensdorf, Vorsitzender der Kreis-SPD, hatte die Gäste mit den Worten „Laskavo prosymo“ auf Ukrainisch „herzlich willkommen“ geheißen – verbunden mit dem Wunsch, dass der verheerende Krieg in der Ukraine schnell beendet werde. Rolf Mützenich (62) teilte den Wunsch, wenngleich er einräumte, „dass wir uns leider noch auf eine längere Zeit auf den Krieg und auf dessen Folgen einstellen müssen. Wir brauchen jetzt mehr denn je Zusammenhalt und Solidarität in Europa.“

Stefan Schwartze für Patientenrechte

Stefan Schwartze, Bundespolitiker aus Herford, war ebenfalls zu Gast beim Frühlingsfest in Borgholz. Er berichtete von seiner Arbeit als Patientenbeauftragter der Bundesregierung, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. Die Rechte der Patientinnen und Patienten müssten gestärkt werden. Das werde er mit seinem Team schrittweise angehen, so der 45-Jährige.

Am 1. April ist Stefan Schwartze, Vorsitzender des SPD-OWL-Vorstandes, bereits wieder Gast im Kreis Höxter: in der Warburger Stadthalle beim Thema „Pflege“. Die Veranstaltung des SPD-Ortsvereins wird am Freitag von Nora Wieners um 16 Uhr eröffnet.