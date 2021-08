Rotary Clubs unterstützen Hospital in Nepal

Im Rahmen eines so genannten „Global Grant“ hat der Rotary Club (RC) Warburg mit Unterstützung anderer regionaler Rotary Clubs Spendengelder in Höhe von 66.000 US-Dollar organisieren können.

66.000 US-Dollar gespendet – Neue Sauerstoffproduktionsanlage soll auch in Corona-Zeiten medizinische Versorgung sicherstellen

Mit dem Verein Nepalmed sowie der American Nepal Medical Foundation (ANMF) konnte so die Finanzierung einer Produktionsanlage für medizinischen Sauerstoff (Kosten: 90.000 US-Dollar) für das Amppipal Hospital in Nepal sichergestellt werden. Der symbolische Scheck wurde am Mittwoch übergeben.