Royaler Traum geht beim Schützenfest in Eversen in Erfüllung

Nieheim-Eversen

Beim Schützenfest in Eversen stand am Wochenende das elegante Königspaar Dennis und Tanja Spier mit seinem Hofstaat im Mittelpunkt. Bejubelt wurden sie insbesondere in den festlich geschmückten Straßen der Ortschaft und bei der Königsparade an der Kirche. Das war der Moment, in dem für die Königin ein lang gehegter Traum wahr wurde.

Von Dennis Pape