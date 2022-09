Rudi Beine aus Riesel ist Ehrenvorsitzender

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des EGV-Abteilung Riesel e. V. hat sich der Vorstand neu formiert. Nach 31 Jahren, also seit Gründung 1992 bis Ende April 2022, ist Rudolf Beine 1. Vorsitzender gewesen.

Nunmehr stellte er sich während der Versammlung nicht mehr zur Wahl. Unter seiner Regie ist der Verein auf inzwischen fast 130 Mitglieder gewachsen, zwei Maibäume wurden eingeweiht sowie im näheren Umfeld eine Wandertafel und eine Sitzgruppe aufgestellt.

MEHR ZUM THEMA Ulrich Disse und Rudi Beine ärgern sich über Unrat und Beschädigungen an der EGV-Hütte bei Riesel Ungebetene Gäste sorgen für Chaos

Zudem wurde der Aa-Nethe-Rundwanderweg 1991 mit einer Länge von 18 Kilometer eröffnet, Wegekreuze wurden errichtet, ebenso die EGV-Hütte hoch über Riesel, die 2008 errichtet wurde.

Wanderführer durch und durch

Rudolf Beine hat an der Organisation vieler Wanderfahrten, beim Tag des Baumes, dem zehnjährigen Jubiläum 2002 und dem 25-jährigen Jubiläum im Jahre 2017 sowie bei bayerischen Abenden mit der Band „Allgäuwild“ und anderer Veranstaltungen maßgeblich mitgewirkt. Auch an zwei Deutschen Wandertagen in Bad Driburg war er beteiligt und ist darüber hinaus ein überaus engagierter Wanderführer gewesen.

Unterstützung durch die Familie

Dies geschah mit maßgeblicher Unterstützung seiner Ehefrau Gerda und der gesamten Familie. Unter lang anhaltendem Beifall wurde ihm als Dank und Anerkennung für seine außerordentlich geleistete Arbeit als Vorsitzender der EGV-Abteilung Riesel nach der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden eine Ehrenurkunde und ein Präsent vom neuen 1. Vorsitzenden Thomas Koch überreicht.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Thomas Koch, 2. Vorsitzende Sandra Kriener, Kassierer Hans Multhaupt, Schriftführerin Jara Kriener, 1. Wegewart Peter Götz, 2. Wegewart und 1. Wanderwart Christoph Osterloh und 2. Wanderwart Bruno Temme. Nach langjähriger und engagierter Vorstandsarbeit stellten sich Klaus Böger (2. Vorsitzender) und Erwin Henke (Wanderwart) nicht mehr zur Wahl. Auch ihnen und allen, die sich im Verein mit ihrer Tatkraft ehrenamtlich einbringen gilt ein großer Dank für die geleistete Arbeit.

Viele Wanderungen und mehr

Das Vereinsleben bestehend aus vielen Wanderungen und anderen Veranstaltungen, die die EGV-Abteilung nicht nur ihren Mitgliedern, sondern ausdrücklich auch allen Interessierten und Gästen anbietet, wurde zur Freude aller schon vor Monaten wieder hochgefahren, was auch die Teilnehmerzahlen ausdrücken. Das neue Vorstandsteam hat schließlich auch einen monatlich durchgeführten Wanderstammtisch eingeführt, der sich dank hohem Anklang inzwischen etabliert hat und wünscht sich mit Blick in die Zukunft eine erfolgreiche Vereinsarbeit in der EGV-Abteilung Riesel.