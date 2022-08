Rundfahrten mit gleich zwei Rikschas sind jetzt in Steinheim möglich

Steinheim

Bei Rundfahrten sind die E-Rikschas schon echte Hingucker. In Steinheim verfügte das St.-Rochus-Seniorenhaus bisher über eine. Jetzt ist eine zweite im Helene-Schweitzer-Haus dazugekommen. Über das Crowdfunding der Vereinigten Volksbank konnte die Anschaffung eines inklusiven E-Bikes als Doppelsitzer-Rad durch die Johannes-Stiftung in Kooperation mit der bürgerschaftlich engagierten Gruppe GeiSt (Gemeinsam in Steinheim) erfolgreich realisiert werden.

Von Heinz Wilfert