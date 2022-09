Sängerin „Breyn" und Jungschauspieler Knipping sind starke Talente im Kreis Höxter

Die neuen Kulturpreisträger im Kreis Höxter stehen fest: Sabrina Hartmann (26, alias „Breyn“) aus Warburg-Scherfede und Magnus Knipping (17) aus Höxter-Ottbergen dürfen sich über diese besondere Auszeichnung freuen. Sie haben am Montagabend die Urkunden erhalten.

Landrat Michael Stickeln hat am Montagabend diese beiden jungen Preisträger geehrt: Die 26-jährige Sängerin Sabrina Hartmann (alias „Breyn“ aus Scherfede) und Magnus Knipping (17, Schauspieltalent aus Ottbergen) dürfen sich über den Kulturpreis 2022 freuen.

Höxters Landrat Michael Stickeln lobte die beiden starken Nachwuchstalente, die dem Namen „Kulturland Kreis Höxter“ alle Ehre machen würden. Gemeinsam mit ihren Familien, Freunden und Weggefährten nahmen Sabrina Hartmann und Magnus Knipping an der Feierstunde in der Aula des Kreishauses in Höxter teil.