Friedrich-Wilhelm Hörr (64) tritt als Landtagskandidat für die FDP im Kreis Höxter an. Der Unternehmer, der im Nieheimer Ortsteil Erwitzen lebt, bezeichnet sich selbst als politischen Seiteneinsteiger. Den Liberalen gehört er erst seit fünf Jahren an.

Friedrich-Wilhelm Hörr aus Erwitzen tritt für die FDP im Landtagswahlkreis 102 an

Hörr führt einen Großhandel für Sanitär-, Heizungs- und Elektrobedarf mit Hauptsitz in Essen, wo er auch geboren wurde. Vor einigen Jahren ist er in den Kreis Höxter gekommen, hat in Erwitzen einen Wald erworben, jenen Wald, der einst seinem Ururgroßvater gehört hatte. Den Forst bewirtschaftet er nebenberuflich selbst. Entsprechend wichtig ist ihm das Thema Nachhaltigkeit.