Sarah Hakenberg ist „Wieder da!“

Dank 3-G-Regel ganz dicht dran am Publikum: Kabarettistin Sarah Hakenberg bei ihrem Auftritt am Freitagabend im Warburger Kufo-Keller.

Endlich wieder Kultur, endlich wieder Kufo! Die Freude darüber merkte man Hakenberg und ihrem Publikum merklich an. Da machte es keinen Unterschied, dass die Gäste am Freitagabend „nur“ eine Vorpremiere erlebten. Offiziell feiert „Wieder da!“ nämlich erst am 22. Oktober im Lustspielhaus in München Premiere.