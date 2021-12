Schicksale der Opfer in Fokus rücken

35 Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs in Warburg haben im Museum im „Stern“ recherchiert, um weitere Folgen für ihren mit dem Margot-Friedländer-Preis ausgezeichneten Podcast „Unvergessen“ zu produzieren.

Als Forschungsgegenstand diente die unlängst zu Ende gegangene Ausstellung „L‘Chaim – Auf das Leben! – für das Leben!“ Gemeinsam mit ihren Lehrern erhielten die Schüler eine Einführung in die Ausstellung durch den Museumsleiter Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Danach nahmen die Zwölftklässler die 17 Biografien der Warburger Jüdinnen und Juden vom 16. bis in das 21. Jahrhundert selbst in Augenschein, fertigten Exzerpte der sie besonders interessierenden Lebensgeschichten an und stellten vertiefende Fragen.

Anhand von vier ausgewählten Beispielen – Siegmund Block, Dr. Paul Stern, Otto Baruch und Erich Weinberg – begannen die Schüler, erste Tonaufzeichnungen für ihre neuen Podcast-Folgen aufzunehmen.

Erste Ergebnisse wurden in der Gesamtgruppe kurz vorgestellt. Sie müssen in weiteren Schritten verarbeitet und für den Podcast aufbereitet werden. Nachdem alle offenen Fragen beantwortet waren, gaben die Schüler ein Feedback zur Ausstellung und ihre Sicht auf die Präsentation der Biografien, welche die Museumsleitung zur Kenntnis nahm.

Ab Dezember sollen zehn Podcast-Episoden im wöchentlichen Rhythmus erscheinen, die über Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und anderen Anbietern abgerufen werden können. Der Unvergessen-Podcast ist auch auf Instagram erreichbar unter dem Namen „unvergessen.jcsbk“.