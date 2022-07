Schilder-Klau jetzt auch in Beverungen

Ortsschilder fehlen in Würgassen, Amelunxen und an der B 241 Richtung Warburg

Beverungen

Jetzt gehen die Schilder-Diebe also auch in Beverungen um. Nach ähnlichen Fällen im Paderborner Raum und in Marienmünster Anfang des Jahres sind jetzt in der Weserstadt mehrere Ortsschilder abmontiert, zum Teil sogar ausgegraben und gestohlen worden.

Alexandra Rüther