Schloss Wilhelmstal öffnet die Tore

Schloss Wilhelmsthal zwischen Calden und Bad Wilhelmshöhe gehört zu den schönsten Rokokoschlössern Deutschlands. Ganz dazu passend findet dort wieder am Himmelfahrts-Wochenende vom 26. bis 29. Mai eines der schönsten Gartenfeste der Region statt.

Gartenfestival am langen Himmelfahrts-Wochenende

Am Schloss Wilhelmstal eröffnet über den Feiertag Ende Mai wieder das Gartenfest.

Im malerischen Schlosspark zeigt es Garten- und Wohnkultur vom Feinsten. In dieser stilvollen Umgebung dürfen sich Besucher an Pflanzenraritäten erfreuen, an Deko für drinnen und draußen und bei Kaffee, Cocktails und anderen kulinarischen Leckereien das Dolce Vita genießen.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Informationen gibt es unter Telefon 0561/40096160.

