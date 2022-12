Schnee-Chaos auf den Straßen im Kreis Höxter: mehr als 20 Unfälle

Der Winter hat den gesamten Kreis Höxter seit dem frühen Montagmorgen fest im Griff, auf den Straßen im Kulturland herrscht in Teilen Chaos. Angesichts der heftigen Schneefälle hat die Polizei allein zwischen 6.30 und 9.15 mehr als 20 Unfälle und über 30 Einsätze allgemein gezählt.

Schwerpunkte jetzt in Höxter und Marienmünster: zahlreiche Polizeieinsätze

Auf den Straßen im Kreis Höxter – wie hier in Brakel – herrscht aktuell Chaos.

„Alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz. Aktuell laufen die Meldungen von Glätteunfällen im Minutentakt bei uns ein“, erläuterte Polizeisprecher Jörg Niggemann auf WB-Anfrage. Insbesondere in den Stadtgebieten Brakel und Borgentreich häuften sich die Unfälle in den Morgenstunden, aktuell liegen die Schwerpunkte laut Polizei nun eher im Bereich Höxter und Marienmünster. Auf der B239 hätten sich einige Lastwagen festgefahren oder stünden quer, dort laufen gerade Bergungsarbeiten zwischen Höxter und Fürstenau sowie in Höhe der Abtei Marienmünster. Gleiches gelte für die L946 zwischen Bödexen und Fürstenau.