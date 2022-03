"Schön wird's. Kommt gucken!"

Höxter

Die Landesgartenschau-Flächen in der Innenstadt, an der Weser und in Corvey sind Großbaustellen. Trotzdem lassen sie erahnen, wie nachhaltig das Großevent die Stadt verändert. Daher lohnt es sich unbedingt, an einer der Führungen, die jetzt angeboten werden, teilzunehmen.