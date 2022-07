Schöne Stunden im Tierpark Sababurg

Bereits zum dritten Mal hat der Rotary-Club Warburg einen Tagesausflug für Flüchtlingskinder aus der „Zentralen Unterbringungseinheit“ (ZUE) in Borgentreich organisiert. Es ging in den Tierpark Sababurg.

„Das war der schönste Tag in meinem Leben“, so die spontane Äußerung eines Kindes aus Bangladesch nach dem gelungenen Ausflug in den Tierpark Sababurg, schreibt der Rotary-Club in einer Pressemeldung. Nach der Corona bedingten Pause von zwei Jahren war für das Organisationsteam, bestehend aus Helmut Dreier und Clubpräsident Dirk Duurland vom Rotary-Club Warburg und Werner Dürdoth, Ortsvorsteher Borgentreich, ebenfalls Anlass, eine positive Bilanz nach dem Ausflugstag zu ziehen.

Durch die Unterstützung mehrerer Unternehmenssponsoren aus Borgentreich war es möglich, einen erlebnisreichen Tag für 32 Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren aus neun Nationen zu gestalten. Der erlebnisreiche Ausflug wurde im Schulunterricht durch die Lehrkräfte gezielt vorbereitet, so dass sich die Kinder auf eine „Tierpark Rallye” freuen konnten. Bei bestem Wetter staunten die Kinder über die bisher so nicht bekannten Tiere und freuten sich über die verteilten „Überraschungstüten“. So erhielt jedes Kind unter anderem als Andenken eine kleine Tierfigur aus Bronze. Auch für die begleitenden Rotarier, Betreuer sowie einigen Eltern war es ein wundervoller Ausflugstag in einen der ältesten und größten Tierparks Europas.

15.000 Euro seit 2015 gespendet

„Die Kinder aus der ZUE Borgentreich bedankten sich für den wunderbaren Nachmittag mit leuchtenden Augen und lachenden Gesichtern“, resümiert Clubpräsident Dirk Duurland. Der Rotary Club Warburg unterstützt seit 2015 die ZUE Borgentreich und stellte in diesem Zeitraum etwa 15.000 Euro an Finanz- und Sachspenden für die Arbeit der Einrichtung zur Verfügung.

„Die Malteser Betreuung Borgentreich bedankt sich ganz herzlich bei den Unterstützern für die Organisation des großartigen Ausflugs. Wie auch in den Jahren zuvor war es eine gelungene Veranstaltung und alle Kinder im Alter von 4 – 16 Jahren konnten teilnehmen und hatten einen wunderschönen Tag.“ so der Leiter der ZUE Borgentreich Lutz Köller.

Der Warburger Rotary Club wurde im Jahr 2010 gegründet und hat zurzeit 27 Mitglieder.