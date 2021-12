Schulausschuss empfiehlt Erweiterung

Der Schulausschuss der Stadt Warburg hat sich am Mittwochabend dafür ausgesprochen, die Ossendorfer Grundschule zu erweitern.

Einstimmig, bei vier Enthaltungen, haben die Ausschussmitglieder auf Antrag der CDU die Beschlussempfehlung für den Rat gefasst, am Teilstandort der Graf-Dodiko-Schule in Warburg für das Schuljahr 2022/2023 zwei statt bislang eine Eingangsklasse zu bilden. Der Rat wird am 14. Dezember abschließend entscheiden.