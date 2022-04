Schulen in Willebadessen sind digital umfangreich ausgestattet

Das Thema Kinder, Bildung und Schule steht in Willebadessen immer an erster Stelle – so hatte es der Stadtrat im Jahr 2009 beschlossen. Seitdem wurde und wird deswegen massiv in die Digitalisierung der Schulen investiert.

Eine Übersicht: Alle Schulen sind an das Breitbandnetz (Download 400Mbit/Sekunde und Upload 40 Mbit/Sekunde) angeschlossen. Das Netz ist per Kabel und via WLAN nutzbar. Insgesamt sind dafür im Schulzentrum etwa 9500 Meter Netzwerk-Leitungen und etwa 900 Meter Glasfaserleitungen verlegt worden. 2016 beginnt die Neuvernetzung in der Eggeschule Grundweg. Die alte ISDN-Telefonanlage wird auf den modernen Standard VoIP (Voice-Over-IP) umgestellt, zudem wird ein WLAN-Netz eingerichtet. Alle Netze sind separat und getrennt voneinander aufgebaut. 2017 sind die Arbeiten an der Eggeschule abgeschlossen, 2018 folgt die Sankt-Nikolaus-Grundschule. 2020 wird auch das Hallenbad an das Schulnetz angeschlossen, dort besteht nun ein freier WLAN-Anschluss.