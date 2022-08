Schützen in Wehrden krönen neues Königspaar

Nach einem verregneten Schützenfrühstück am Montag haben die Wehrdener feierlich ihr neues Königspaar gekrönt: Markus Ulber (54) und Kerstin Scholle (54) werden das Weserdorf in den kommenden zwei Jahren - bis zum Schützenfest 2024 - repräsentieren.

Markus Ulber und Kerstin Scholle sind das neue Königspaar in Wehrden.

Ulber arbeitet in der Straßenmeisterei des Kreises Höxter und hat nach dem Schützenfest 2016 den Posten des Oberst im Wehrdener Schützenverein übernommen. In den kommenden zwei Jahren wird Ehrenoberst Jörg Kronenberg dieses Amt noch einmal als Vertretung für seinen Schützenkollegen wahrnehmen. Am Montag kommandierte Kronenberg bereits den Umzug zur Bekanntgabe der neuen Majestäten.