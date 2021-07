Schützenfest-Alternative kommt an

Eigentlich hätte die St.-Nikolaus-Bruderschaft am vergangenen Wochenende ihr Schützenfest in Borgentreich-Natzungen gefeiert. Doch die Corona-Pandemie hat dem Verein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ganz ins Wasser gefallen ist das Fest aber nicht.

Die Kita-Kinder sind am Montagvormittag ein wenig für das ausgefallene Schützenfest entschädigt worden. Am neuen Spielplatz bei der Schützenhalle haben der amtierende König und Brudermeister Frank Bösser und Christine Hake Bauernhof-Eis für die Kleinen verteilt. Anschließend haben die Kinder der Bären- und Tigergruppe Spiele gespielt.

In den Straßen und vor den Häusern in Natzungen wehten die Fahnen und der Spielmannszug Natzungen machte am Sonntagnachmittag zur üblichen Umzugszeit mit einem musikalischen Gang durch das Dorf auf den eigentlichen Höhepunkt des Dorfjahres aufmerksam.