Schützengilde St. Josef  feiert mit Königspaar und Hofstaat Schützenfest in Beller

Heimatverbunden und traditionell geht es in dem Dorf zu

Brakel-Beller.

Zum Endes des Sommers Schützenfest zu feiern, das war nach fünfjähriger Auszeit für die Schützen aus Beller in diesem Jahr wieder ein besonderer Höhepunkt. Das letzte Schützenfest des Kreises Höxter in diesem Jahr hatte alles, was man für eine gelungene Veranstaltung benötigt.

Von Heiko Bulk