Sechs Covid-Patienten auf Intensivstationen

Schwerere Krankheitsverläufe werden in den vergangenen Wochen wieder bei Corona-Patienten beobachtet. Im Kreis Höxter befinden sich sechs Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter lag am Montag laut RKI bei 1834,3. Neue Zahlen auch aus den einzelnen Städten sind wie an den vergangenen Montagen nicht gemeldet worden.

Die Zahl der aktiv infizierten Menschen hatte am Sonntag bei 3620 gelegen. Die Zahl der bestätigten Fälle war kreisweit mit 29.120 angegeben worden.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser im Kreis Höxter wurden, Stand Montagmittag, sechs Covid-19-Patienten behandelt. Invasiv beatmet (Intubation) wurde zu diesem Zeitpunkt einer von ihnen. Von den insgesamt 27 Intensivbetten im Kreis waren sechs frei und 21 belegt.

Am Sonntag waren fünf Corona-Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung gewesen.

Einmal im Monat Kinderimpfungen

Für seine Impfstellen in Warburg und Lütmarsen kündigt der Kreis Höxter einmal im Monat Kinderimpfungen an.

Seit Anfang des Monats März haben fast 500 weitere Menschen zwischen Egge und Weser ihren vollständigen Impfschutz erhalten und rund 1.600 Personen eine Auffrischungsimpfung. „Die allgemeine Impfquote im Kreis Höxter beträgt jetzt 84,4 Prozent. Bei den Über-12-Jährigen liegt die Quote bei 92,6 Prozent und bei den Erwachsenen sogar bei 94,1 Prozent“, freut sich Matthias Potthoff, Leiter der Koordinierungsgruppe Covid-Impfeinheit des Kreises Höxter.

Insgesamt sei die Nachfrage nach Impfungen aufgrund der hohen Impfquote weiter gering. „Deswegen werden wir ab April die Öffnungszeiten unserer Impfstellen in Lütmarsen und Warburg reduzieren. Zukünftig hat jede Impfstelle nur noch einmal in der Woche geöffnet, im Wechsel freitags oder samstags. Aufgrund vereinzelter Nachfragen wird an einem Wochenende im Monat zusätzlich die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren möglich sein“, so Potthoff. Für alle Impfungen in den Impfstellen müssen keine Termine vereinbart werden.

Wann welche Impfstelle geöffnet hat oder Kinderimpfungen möglich sind, kann im Internet unter www.impfaktionen.kreis-hoexter.de eingesehen werden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Corona-Telefons des Kreises Höxter geben unter der Nummer 05271 / 965 – 1111 Auskunft.