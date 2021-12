Sechstklässler packen Weihnachtspakete

Die Klassen 6a und 6b des Gymnasiums Marianum in Warburg haben den Kindern des Jugenddorfes Petrus Damian eine besondere Weihnachtsüberraschung gemacht: Sie packten ihnen Weihnachtspakete.

Im Politikunterricht hatten sich die Gymnasiasten mit dem Thema „Kinder in aller Welt – ihre Sorgen, Wünsche und Herausforderungen“ befasst und auch die unterschiedlichen Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Unterricht thematisiert.

„YoungCaritas“ stellt Kontakt her

Schnell war den Schülern klar: „Wir wollen da etwas tun!“ Gemeinsam mit den Politiklehrern Julia Wiedmann und Daniel Schöndorf wurde überlegt, wie etwas für benachteiligte Kinder getan werden kann. „Natürlich hätte es auch die Möglichkeit gegeben, sich an internationalen Hilfsorganisationen zu beteiligen, aber ich habe den Schülern den Vorschlag gemacht, hier vor Ort etwas zu bewirken, um die Resultate ihres Handelns dann auch tatsächlich sehen zu können“, wird Referendarin Julia Wiedmann in einer Pressemitteilung zitiert.

So wurde die Idee geboren, in Anlehnung an die international bekannte Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ den Kindern und Jugendlichen im Jugenddorf Petrus Damian mit Weihnachtspaketen von Kindern für Kinder eine Weihnachtsüberraschung zu bescheren.

Katja Walther von „YoungCaritas Warburg“, mit der das Gymnasium Marianum bereits bei vielen anderen Aktionen zusammengearbeitet hat, stellte den Kontakt her und die Verantwortlichen vor Ort waren sofort begeistert von der Idee.

Übergabe ohne Schüler

Die Klassen 6a und 6b haben für die zwölf Wohngruppen im Jugenddorf Schuhkartons weihnachtlich bemalt, beklebt und sie mit Weihnachtsüberraschungen befüllt. Nun wurden sie in der besinnlichen Atmosphäre des Bauernhofes im Jugenddorfes übergeben – aufgrund der Corona-Lage allerdings ohne Schüler.

„Sobald es wieder möglich ist, steht einem Treffen nichts im Wege. Und bis dahin ist in Zeiten wie diesen Zusammenhalt umso wichtiger, um das alles überstehen zu können“, wird der stellvertretende Einrichtungsleiter Dennis Schütte in der Mitteilung zitiert.

Im Jugenddorf Petrus Damian in Warburg werden mehr als 230 Kinder und Jugendliche betreut. Sie stammen auch aus schwierigen familiären Verhältnissen.