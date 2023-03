Selbsthilfe im Kreis Höxter: Büro hat enormen Zuspruch

Das Büro verzeichnete insgesamt 470 Anfragen. Zu den am häufigsten gefragtesten Themenbereichen gehörten im vergangenen Jahr Anfragen zu psychischen Erkrankungen. Meistens erkundigten sich Menschen nach Selbsthilfegruppen im Bereich „Depression“ – gefolgt von zu „Ängsten“. Auffällig sei auch die Vielzahl an Anfragen von Pflegenden Angehörigen gewesen. Aber auch zu neuen Themen wie Long Covid hätten sich viele Personen gemeldet.

Seit 2007 informiert das Selbsthilfe-Büro über bestehende Selbsthilfegruppen, stellt Kontakte her und unterstützt bei Gruppengründungen. „Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, sich bei gesundheitlichen, seelischen und sozialen Belastungen gegenseitig zu unterstützen“, betont Cornelia Pätzold, Fachkraft im Selbsthilfe-Büro Höxter.

Betroffene, aber auch Angehörige und professionelle Fachkräfte könnten sich an das Büro wenden, um Informationen über Selbsthilfe im Kreis Höxter zu erhalten. Fast 40 verschiedene Themen umfassen die bisherigen Selbsthilfegruppen im Kreisgebiet. Doch auch Menschen mit neuen thematischen Anliegen sind herzlich willkommen und werden bei der Gruppengründung unterstützt.

2022 gab es 15 Initiativen für Gruppengründungen, die durch das Selbsthilfe-Büro begleitet wurden. Am Ende konnten zehn Gruppen erfolgreich gründeten werden.

„Unser Ziel ist es, Selbsthilfe im Kreis Höxter noch sichtbarer zu machen und so noch mehr Menschen auf die vielfältigen Möglichkeiten einer Selbsthilfegruppe aufmerksam zu machen“, sagt Kathrin Jäger, Geschäftsführerin des Paritätischen in Höxter. Um mit der Problematik der Erkrankung nicht alleine zu stehen, sei die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe oft sehr hilfreich. Das Gefühl, nicht alleine damit zu sein, gibt Kraft, mit der Erkrankung besser umgehen zu können und wieder mehr am Leben teilzunehmen. Sich auszutauschen – das könne sehr entlastend sein.

Kathrin Jäger (links, Geschäftsführerin des Paritätischen Höxter) und Cornelia Pätzold, Fachkraft im Selbsthilfe-Büro, präsentieren den Jahresbericht. Foto: Der Paritätische

Das Team des Selbsthilfe-Büros in Höxter hat in diesen Tag eine sehr engagierte Mitarbeiterin in den Ruhestand verabschiedet. Zwölf Jahre lang gab Martina Gittel dem Selbsthilfe-Büro des Paritätischen im Kreis Höxter ein Gesicht, nun endete dort ihre berufliche Tätigkeit. „Martina Gittel war für die vielen ehrenamtlich Aktiven in der Selbsthilfe von Beginn an eine wichtige Ansprechpartnerin und hat die Arbeit des Büros durch ihre herzliche Art geprägt“, lobte Thomas Knopf, Vorsitzender der Kreisgruppe des Paritätischen. Ob Öffentlichkeitsarbeit, Förderanträge, Gruppenorganisation oder die Werbung für neue Gruppen: Martina Gittel habe über viele Jahre unzählige Selbsthilfegruppen begleitet und unterstützt. Sie habe mit dazu beigetragen, dass die Anzahl der Selbsthilfegruppen im Kreis Höxter stetig gewachsen ist.

Zum Ende ihrer beruflichen Tätigkeit verabschiedete der ehrenamtliche Vorstand der Kreisgruppe Höxter des Paritätischen die Kollegin Martina Gittel in einen neuen Lebensabschnitt und dankte für die hervorragende Zusammenarbeit.

Kontaktdaten der Selbsthilfe

Das Selbsthilfe-Büro des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes befindet sich in Höxter, Möllingerstraße 5. Seit dem 1. März haben sich die Sprechzeiten der Beratungsstelle geändert. Das Selbsthilfe-Büro ist nun immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr sowie nach individueller Terminvereinbarung besetzt. Interessierte erreichen das Selbsthilfe-Büro unter der Telefonnummer 05271/6941045 oder E-Mail unter „[email protected]“.