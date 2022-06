Depression: Selbsthilfegruppe gründet sich in Höxter

Du fühlst dich hilflos, dringst nicht zu ihr durch. Sie verschließt sich. Du musst zusehen, wie sie leidet. Land ist nicht in Sicht. Denn ihre Erkrankung ist chronisch. Das heißt, ihr Lebensalltag wird ein immer ein Kampf bleiben. So wie er es jetzt schon ist. Dieser Gedanke zerreißt dich als Mutter. „Was kann ich noch tun?“ Immer wieder stellst du dir diese Frage – und spürst, dass deine eigenen Kräfte schwinden. Dabei musst du doch stark sein für deine Tochter.

Nur die Arbeit lenkt ab

Für Nicole H. (50, Namen geändert) ist dieses kaum erträgliche Spannungsfeld seit zwei Jahren bitterer Alltag. So lange schon ist Tochter Sophie (19) wegen ihrer Depressionen in ambulanter und stationärer Behandlung. Mutter Nicole ist und bleibt ihr Anker. Komme was wolle. Mit anderen Eltern depressiver Kinder und Jugendlicher will sie sich nun vernetzen und in Höxter eine Selbsthilfegruppe gründen.

„Geteiltes Leid ist halbes Leid. Dieser Spruch ist abgedroschen, aber wahr“, sagt Nicole H., die Sophie allein erzieht, seit das Mädchen etwas mehr als ein Jahr alt war. Zu einer jungen Frau herangewachsen, bremst die Sozialphobie sie in ihrem Alltag drastisch aus. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr musste sie 2021 abbrechen, obwohl es gut angelaufen war. Was soll aus ihr nur werden? Wird sie je ein Berufsleben meistern können? Wovon wird sie später leben? Diese Gedanken kreisen Mutter Nicole in einer Endlosschleife durch den Kopf. Einzig die Arbeit lenkt ab. Zuhause aber holen die Zukunftsangst und auch die innere Zerrissenheit sie sofort wieder ein. „Ich würde mein Leben dafür geben, dass Sophie gesund wäre“, sagt Nicole H. im Gespräch mit dieser Zeitung unter Tränen.

Verständnis ist viel wert

Immer wieder kommen der 50-Jährigen die Tränen. Diese Gemütsverfassung sei Freunden gegenüber kaum mehr zumutbar. Daher zieht sie sich immer mehr zurück. „Ich kann nicht das Clownsgesicht aufsetzen. Dafür fehlt mir im Moment die Energie.“ Zu lange schon steckt Nicole H. in ihrer perspektivlosen Situation.

„Anderen Eltern geht es mit Sicherheit wie mir“, ist die im Raum Höxter lebende Mutter sicher. Daher werde der Austausch im geschützten Rahmen einer Selbsthilfegruppe für alle Beteiligten hilfreich sein. „Wir können uns Tipps geben.“ Viel wert sei das gegenseitige Verständnis. Denn: „Wer es aus eigenem Erleben nicht kennt, kann sich kaum vorstellen, was ich erzähle“ – sowohl im Schlechten wie auch im Guten. Beispiel: Wenn die Tochter sie aus der Klinik anruft und während des Gesprächs immer mal wieder mit einer Mitpatientin kichert, dann ist das für sie als Mutter ein Glücksmoment. Weil Sophie fröhlich ist und sich anscheinend nicht isoliert. Für die meisten selbstverständlich, für Nicole H. ein Lichtblick.

Rückschläge folgen auf dem Fuße

Rückschläge folgen aber leider immer wieder auf dem Fuße. Oft zieht sich Sophie, die in einer Fachklinik außerhalb des Kreises Höxter stationär behandelt wird, von ihrer Mutter zurück, sagt, dass sie nie wieder nach Hause kommen werde. „Das tut weh“, sagt Nicole H., wenngleich sie weiß, dass diese Ablehnung ihr gegenüber mit der Krankheit zu tun hat. Eine Mutter besteht aber nicht nur aus Verstand. Das Herz schmerzt trotz aller Einsicht. Es schlägt aber beharrlich weiter für Sophie. Ihre Mama bleibt der Fels in der Brandung. Und weil sie anderen Eltern Mut machen will für die Selbsthilfegruppe, erzählt sie dieser Zeitung unter Tränen ihre Geschichte.

Sie begann in Sophies Schulzeit. Das Mädchen wurde gemobbt, fühlte sich als Außenseiterin und sprach allerdings nicht darüber. Sie verletzte sich selbst, verbarg dies aber gekonnt vor ihrer Mutter. Während der Ausbildung nach der mittleren Reife wurde Sophie dann mitgeteilt, dass sie für ihren Traumberuf nicht geeignet sei. Sie sei zu still. Den Rat der Mutter, eine Therapie zu machen, beherzigte die damals 17-Jährige daraufhin. Wegen der Wartezeiten telefonierte Nicole H. sich die Finger wund und fand dank ihrer Hartnäckigkeit eine Möglichkeit.

Sophie zog selber die Reißleine

Irgendwann zog Sophie dann aber die Reißleine: „Es geht nicht mehr, ich muss in die Klinik.“ Für diesen mutigen Schritt bewundert die Mutter sie heute noch. Leider fällt Lob aber nie auf fruchtbaren Boden, weil depressive Jugendliche kein Selbstwertgefühl besitzen.

Mit der Klinikeinweisung ging es ganz schnell. Es war im Coronajahr 2020. Nicole H. durfte nicht mit ins Zimmer. Auf der Rückfahrt aus dem 66 Kilometer entfernten Ort musste sie wegen ihrer Tränen anhalten. Zuhause angekommen, rief Sophie sie an: „Ich halte es nicht aus, hol mich nach Hause.“ Das konnte Nicole H. natürlich nicht tun. Sie saß unter dem Carport im Auto und konnte zwei Stunden lang nicht aussteigen.

Weihnachten im Ferienhaus

Dann kam Weihnachten. Die Therapeuten ließen zu, dass Sophie mit der Familie feiert, aber nicht zuhause. „Suchen Sie sich hier ein Ferienhaus.“ Und das in Zeiten des Lockdowns. Nicole H. schaffte das Unmögliche. Und saß Heiligabend samt Christbaumschmuck im Auto. Großeltern und Tante feierten auch mit Sophie im Ferienhaus.

Nach acht Monaten Klinik kam sie dann nach Hause. Ihre Mutter hatte das Gefühl, kaum etwas zu wissen. Corona verwehrte Einblicke und machte auch die Rücksprachen mit Therapeuten schwierig. Seit Sophie 18 ist, ist die Mutter noch mehr außen vor.

„ Es gibt für so viele Dinge Unterstützung. Uns fehlt sie. “ Nicole H.

Nicole H. bleibt bis heute aber beharrlich am Ball und interveniert, wenn sie das Gefühl hat, dass Handlungsbedarf besteht. Als Mutter kennt sie ihr Kind. Im vergangenen Jahr schaffte sie für die Tochter einen Hund an. Der tut Sophie bis heute gut. Wenn sie aus der Klinik alle zwei Wochen zum Wochenendbesuch nach Hause kommt, sind die beiden gleich ein Herz und eine Seele.

Ihre Erkrankung geht mit einem Wust an Bürokratie einher. Versicherungsrechtliche Fragen gilt es zu klären. Nicole H. könnte allein darüber Bücher schreiben – und in der Selbsthilfegruppe anderen Tipps geben. Zusammen lasse sich auch besser Gehör verschaffen, wenn es um Unzulänglichkeiten geht: Nach Angaben der WHO haben etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen weltweit eine psychische Erkrankung. Während der Corona-Pandemie seien die Fallzahlen deutlich gestiegen. Schon allein deshalb dürfe es nicht sein, dass die Wartezeiten auf einen Therapieplatz bei einem Jahr und mehr liegen. „Es gibt für so viele Dinge Unterstützung. Uns fehlt sie“, kritisiert die 50-Jährige.

Selbsthilfebüro unterstützt Gründung

Mit ihrer Initiative, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige depressiv erkrankter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener zu gründen, hat sich Nicole H. an das Selbsthilfebüro des Paritätischen in Höxter gewandt. Das Team hilft und nimmt unter selbsthilfe-hoexter@paritaet-nrw.org oder Telefon 05271/6941045 Anmeldungen entgegen. Für eine erste Zusammenkunft der Gruppe gibt es bereits einen Termin: Montag, 18. Juli, 18 Uhr. Der Treffpunkt richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen. Nicole H. hofft auf ein großes Interesse. Denn: „Gemeinsam sind wir stark.“ In geschütztem Rahmen können die Familien sich austauschen und gegenseitig stärken.