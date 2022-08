Seltene Sorten an der Warburger Diemel entdecken

Warburg

Mehr als 100 Obstbäume am Werkgraben der Diemel unterhalb des Warburger Freibades erhalten derzeit kleine Schilder. Aus gutem Grund: Nachdem die Bäume zuletzt vom Bauhof einen Pflegeschnitt erhalten haben, gab es eine Überraschung. An der Diemel wachsen Apfelbaumsorten, die es so nur noch selten in Deutschland gibt. Und das ist natürlich eine Erläuterung für Spaziergänger wert.

Von Jürgen Vahle