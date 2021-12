Seltener Blick auf barocke Pracht

Dieser Blick in die Kirche öffnet sich nur dann, wenn die großen Hochaltar-Gemälde gewechselt werden. In diesen Tagen verließ das Weihnachtsmotiv das Magazin. Es setzt die Geburt Christi in Szene und ist jetzt Mittelpunkt des prachtvollen Hochaltars. Blick in die Sakristei. Rechts und links neben dem Hochaltar führen zwei Türen in diesen Raum mit seinen Originalschnitzereien.

Foto: Sabine Robrecht