Senior in Willebadessen verliert viel Geld

Eine vierstellige Summe hat ein 70-jähriger Senior aus Willebadessen verloren, der am Dienstag Opfer von Betrügern mit der WhatsApp-Masche geworden ist. Vor dieser Betrugsform warnt die Polizei im Kreis Höxter seit langem.

70-Jähriger wird Opfer der so genannten WhatsApp-Masche

Das Vorgehen war auch diesmal typisch: Nachdem sich die Betrüger über den Massengerdienst „WhatsApp“ als Tochter des Seniors ausgegeben und ihm eine glaubwürdige Geschichte vortäuscht hatten, zahlte der 70-Jährige ihnen im Laufe des Nachmittags insgesamt zwei Mal die geforderten Summen per Überweisung. Erst als die Betrüger zum dritten Mal Geld forderten, wurde der Senior stutzig und kontaktierte seine Tochter, so dass der Betrug auffiel.

Die Kreispolizeibehörde Höxter warnt erneut vor diesen Betrügern, die es auf Geld und Wertsachen abgesehen haben. Die Polizei appelliert: „Werden Sie von unbekannten Personen per WhatsApp kontaktiert, antworten Sie bitte nicht darauf und kontaktieren Sie persönlich eine Vertrauensperson oder die Polizei über 110. Lassen Sie sich nicht auf einen Chat mit Betrügern ein!“ Zu der Betrugsmasche per Messenger-Dienst hat die Kreispolizeibehörde Höxter mittlerweile auch ein Warn-Video erstellt, das auf der Internetseite der Polizei Höxter heruntergeladen werden kann. Dieses Video kann als Information an Angehörige und Bekannte verschickt werden, um potentielle Opfer rechtzeitig zu warnen, berichtet die Polizei.