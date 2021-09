Sharif (23) sitzt in Afghanistan fest

Annette Cloer sorgt sich um jungen Afghanen aus Peckelsheim – Das Bombenattentat in Kabul nach der Hochzeit miterlebt

Willebadessen

Annette Cloer ist in großer Sorge um ihren afghanischen Schützling Sharif Jamshidi, der seit 2015 in Willebadessen-Peckelsheim lebt, Anfang Juli aber nach Afghanistan geflogen war, um dort zu heiraten. Nun steckt der 23-Jährige in Afghanistan fest.

Von Ralf Benner