Sieben-Tage-Inzidenz steigt über 1000

In den Städten bleibt Bad Driburg mit 399 aktiv Infizierten ein Hotspot. Hier liegt die Wochen-Inzidenz bei fast 1500. Der Schuldezernent der Kurstadt, Uwe Damer, erläuterte am Vormittag auf Anfrage, dass es keinen Corona-Herd in der Stadt gebe. Das Ausbruchsgeschehen sei diffus, Kindergärten und Schulen wie in allen Kommunen aber stark betroffen.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 399 (+55) aktiv Infizierte, 60 Neuinfektionen, Inzidenz 1476.

Beverungen: 101 (+18) aktiv Infizierte, 23 Neuinfektionen, Inzidenz 612.

Borgentreich: 119 (+15 ) aktiv Infizierte, 17 Neuinfektionen, Inzidenz 1000.

Brakel: 263 (+64 ) aktiv Infizierte, 70 Neuinfektionen, Inzidenz 1203.

Höxter: 200 (+32) aktiv Infizierte, 37 Neuinfektionen, Inzidenz 495.

Marienmünster: 69 (+6) aktiv Infizierte, 37 Neuinfektionen, Inzidenz 1040.

Nieheim: 23 (+4) aktiv Infizierte, 7 Neuinfektionen, Inzidenz 265.

Steinheim: 181 (+22) aktiv Infizierte, 26 Neuinfektionen, Inzidenz 983.

Warburg: 249 (+26) aktiv Infizierte, 31 Neuinfektionen, Inzidenz 789.

Willebadessen: 132 (+22) aktiv Infizierte, 26 Neuinfektionen, Inzidenz 1116.

Blick in die Krankenhäuser

Nachdem längere Zeit kein Patient auf der Intensivstation behandelt werden musste, meldete am Vormittag das Divi-Intensivregister für den Kreis Höxter einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Von 31 Intensivbetten waren vier frei.