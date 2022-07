Sirenenalarm und viele Einsatzkräfte - aber keine Verletzten

Höxter

Bei einem Feuer in Höxter-Ovenhausen ist eine Wohnküche schwer beschädigt worden. Die Hausbewohner konnten ohne Verletzungen das Gebäude verlassen. Die Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstagnachmittag in großer Kopfzahl zum Bergwinkel an, weil nach der Alarmmeldung zuerst mehrere Verletzte befürchtet wurden.

Von Michael Robrecht