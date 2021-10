Skater-Park in Diemelaue geplant

Warburg

Die Stadt Warburg will die Vorschläge, die von den Teilnehmern am Projekt „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung gemacht wurden, nun in die Tat umsetzen. Der Warburger Rat entscheidet darüber in seiner Sitzung am Dienstag, 9. November, 17 Uhr, in der Stadthalle.