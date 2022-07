Erfolg für das Warburger Team des Sozialdienstes katholischer Frauen: Zum Abschluss der Delegiertenversammlung in Bergisch Gladbach ist das Warburger Projekt „Fillthebottle“ mit dem zweiten Platz des Stiftungspreises 2022 und 2000 Euro Prämie ausgezeichnet worden.

SkF-Siegerehrung in Dortmund (von links): Rita Grießhaber (SkF Freiburg), Maria Bongers (SkF Recklinghausen), Dorothea Domasik (SkF Langenfeld), Kirsten Schmid (SkF Langenfeld), Katja Walther (Youngcaritas Warburg), Edeltraut Girling-Meier (SkF Warburg) und Stefanie Sassenrath (Stiftungsvorsitzende SkF-Stiftung), Agnes Neuhaus (SkF Gesamtverein).

Bei der „Fillthebottle-Challenge“ sammeln junge Menschen weggeworfene Zigarettenstummel in Flaschen ein. Sie säubern damit Straßen und Spielplätze und tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Bislang konnte die unglaublich hohe Anzahl von 30.000 Zigarettenstummeln gesammelt werden (wir berichteten mehrfach, zuletzt am Donnerstag, 14. Juli).

Zigarettenstummel sind problematisch, denn sie enthalten laut WHO zahlreiche Chemikalien. Viele davon sind giftig für die Umwelt (zum Beispiel Blei und Nikotin) und gelangen bei Regen ins Grundwasser.

Gemeinsam aktiv für Klimaschutz

Der Zugang zum Projekt sei sehr niedrigschwellig und gebe jungen Menschen unterschiedlichen Milieus und Alters die Möglichkeit, sich zu begegnen und sich miteinander aktiv für den Klimaschutz einzubringen, heißt es in der Laudatio.

„Mit der Preisauslobung wollen wir zeigen, welchen Beitrag der SkF bei den wichtigen Themen Klimaschutz und Ressourcenschonung leistet und so auf nachahmenswerte Projekte und erstmals auch auf Konzepte in den Ortsvereinen des SkF aufmerksam machen“, sagte Stefanie Sassenrath, Vorsitzende der SkF-Stiftung.

SkF Freiburg holt ersten Preis

Der erste Preis ging übrigens an den SkF Freiburg. Dort wird Umweltmanagement in allen Abteilungen gelebt und die Mitarbeiter genauso wie die Nutzer der Angebote mit einbezogen. Dafür macht sich ein siebenköpfiges Umweltteam aus verschiedenen Bereichen des SkF stark.

Zwei Drittplatzierte

Die beiden dritten Preise gingen an Upcycling-Nähprojekte. Der SkF Langenfeld setzt sich in seinem Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt „ProDonna“ in vielfältiger Form für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein: Im Team werden neue ressourcenschonende Ideen für den vereinseigenen Secondhand-Laden und die Schneiderwerkstatt entwickelt.

Auch der SkF Recklinghausen als zweiter Drittplatzierter betreibt seit Frühjahr 2018 eine Nähstube, in der die Mitarbeiter die Themen Upcycling und Ressourcenschonung in den Fokus rücken. Die Nähstube in der Recklinghäuser Innenstadt wird neben der „Stammkundschaft„ auch immer wieder von Recklinghäuser Bürgern frequentiert.