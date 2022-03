So hat uns der "Tatort" aus Höxter gefallen

Mit großen Erwartungen haben viele TV-Zuschauer im Weserbergland am Sonntagabend den Internats-"Tatort" "Tyrannenmord" eingeschaltet. Höxter und Corvey sollten so richtig groß rauskommen. Wir haben ganz genau hingeschaut: Das halten unsere Redakteure vom ersten "Tatort" aus der Region.

Die Fördertechnik des Betonwerks am Godelheimer See war Kulisse für den "Tatort" "Tyrannenmord" mit den Schauspielern Wotan Wilke Möhring und Arash Marandi (rechts).

Juan ist der Sohn eines (süd- oder mittelamerikanischen?) Diktators und geht auf dem beschaulichen niedersächsischen Land in ein Internat. Um aus den Klauen seines despotischen Vaters zu entkommen, täuscht er zunächst eine Entführung und dann seinen Tod vor. Am Ende ist Juan wirklich tot, und ihm wurde auch noch die Zunge herausgeschnitten. Täter war aber nicht, wie zunächst vermutet, Leibwächter Carlos, sondern Lehrer Bergson, der sein Verhältnis zu Juans Mitschüler August schützen will.