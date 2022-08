Solaranlage in Nörde geplant

Warburg-Nörde

Der Warburger Planungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer Parzelle an der K11 (Am Rosentor) und der Bahnlinie Paderborn – Kassel in Nörde grundsätzlich befürwortet. Trotz der Tatsache, dass der Boden, auf dem die Anlage errichtet werden soll, zwischen 78 und 85 Bodenpunkte hat und damit bestes Ackerland ist, votierte der Ausschuss für eine Änderung des Flächennutzungsplans.

Von Jürgen Vahle