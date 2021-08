Solarmodule über der B 7 denkbar

Unter dem Motto „Warburg: Die Erd-Charta-Stadt als innovative Stadt der Zukunft“ haben Teilnehmende im Alter zwischen 19 und 74 Jahren im Pfarrzentrum Haus Böttrich in der Warburger Altstadt bei einer zweitägigen „utopischen Ideenwerkstatt“ mitgemacht.

In einem fiktiven Beitrag aus der Zukunft, vorgelesen von Joachim und Valeria Geritzen, berichtet die Tagesschau über Warburg.

Mit dabei waren virtuell auch 100 weiteren „Utopie-Camps“ an anderen Orten in Deutschland und sogar auch europaweit.

Die Teilnehmenden waren der Einladung der Erd-Charta-Ideenwerkstatt Warburg und der Leuphana-Universität Lüneburg gefolgt. Im Rahmen einer Utopie-Konferenz war es ihre Zielsetzung, einem enkeltauglichen Wohlstand auf die Spur zu kommen. Jedes der dezentral eingerichteten Camps war von den beiden gastgebenden Professoren, Transformationsforscherin Maja Göpel und Philosoph Richard David Precht, aufgefordert worden, hierzu eine Utopie zu formulieren.

Die Warburger Ideenwerkstatt entwickelte die Utopie, dass die Erd-Charta-Stadt Warburg sich in Zukunft komplett selbst mit Energie versorgt, ohne das Klima zu schädigen. Die Utopisten waren im Rahmen der Konferenz bei einer fiktiven Pressekonferenz vielen kritischen Fragen von Journalisten ausgesetzt und argumentierten die Machbarkeit der entworfenen Utopie.

Teilnehmende im Alter von 19 bis 74 Jahren haben beim Utopie-Camp im Pfarrzentrum Haus Böttrich mitgemacht. Foto: Erd-Charta Ideenwerkstatt

Besonders wichtig für die Warburger Idee: Wie können die unterschiedlichen Interessengruppen – Bürger, Betriebe, Stadtwerke, Verwaltung, Forschungseinrichtungen, Industrie, Bund und Land und vor allem der Rat der Hansestadt begeistert und beteiligt werden? Welche ersten Schritte sind zu gehen? Zum Beispiel eine Analyse des Ist-Zustands mit faktischer Aufstellung des jetzigen Energiebedarfs und der echten Kosten.

Es wurde dabei erstaunlich konkret: Als das Ziel „Warburg wird energieautark bis 2027“ einstimmig als nötig wie machbar bestätigt wurde, entstand sofort zur Utopie der Plan, zur Zielerreichung die Bundesstraße 7 mit Solarmodulen zu überdachen – als ein auch architektonisches Leuchtturmprojekt, um so eine nachhaltige soziale Plastik in Anlehnung an Beuys‘ Landschaftskunstwerk der 7000 Eichen im Rahmen der „documenta 7“ zu schaffen.

Über die Machbarkeit bis hin zu den Wegen der Finanzierung einer solch anspruchs- wie sinnvollen Zukunftsidee wurde ebenfalls bereits diskutiert. In einem fiktiven Beitrag aus der Zukunft vom 25. August 2027, vorgelesen von Joachim und Valeria Geritzen, berichtet die Tagesschau über die Eröffnung der nachhaltigen Solarplastik im Rahmen der documenta 16. Die Ergebnisse aus den Utopie-Camps werden auf der Webseite der Leuphana-Universität Lüneburg dargestellt.